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'ndaki odası '' için hazır

İstanbul Havalimanı'ndaki karantina odası 'koronavirüs' için hazır

24.01.2020, 14:05

'nda 'den gelen yolculara termal kameralarla tarama uygulaması yapılırken, olası bir durumda olduğu şüphesiyle hasta yolcunun gözlem altında tutulabilmesi için odası hazırlandı.

Sağlık Bakanlığı'nın aldığı karar ile 'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve ölümcül yeni tip salgını nedeniyle 'nda bazı önlemler alındı.

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