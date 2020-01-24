İstanbul Havalimanı'ndaki karantina odası 'koronavirüs' için hazır

İstanbul Havalimanı'nda Çin'den gelen yolculara termal kameralarla tarama uygulaması yapılırken, olası bir durumda koronavirüs olduğu şüphesiyle hasta yolcunun gözlem altında tutulabilmesi için karantina odası hazırlandı.