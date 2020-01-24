İstanbul Havalimanı'nda Çin'den gelen yolculara termal kameralarla tarama uygulaması yapılırken, olası bir durumda koronavirüs olduğu şüphesiyle hasta yolcunun gözlem altında tutulabilmesi için karantina odası hazırlandı.
Sağlık Bakanlığı'nın aldığı karar ile Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve ölümcül yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda bazı önlemler alındı.
İstanbul Havalimanı'ndaki karantina odası 'koronavirüs' için hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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