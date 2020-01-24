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'de imha edildi! 1. Dünya Savaşı'ndan kalma...

İzmir'de imha edildi! 1. Dünya Savaşı'ndan kalma...

24.01.2020, 16:20

'de su altında tespit edilen cisim, bağlı timi tarafından yapılan keşif sonrasında harp mayın zarfı olduğu değerlendirilerek yerinde imha edildi.

İzmir'in Karaburun ilçesinde Saipaltı balıkçı barınağı girişinde su altında tespit edilen şüpheli cisim, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı SAS timi tarafından yapılan keşif sonrasında 1. Dünya Harbi'nden kalan eski demirli harp mayın zarfı olduğu değerlendirilerek yerinde imha edildi.

İHA

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