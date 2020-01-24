İzmir'de su altında tespit edilen cisim, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı SAS timi tarafından yapılan keşif sonrasında harp mayın zarfı olduğu değerlendirilerek yerinde imha edildi.
İzmir'in Karaburun ilçesinde Saipaltı balıkçı barınağı girişinde su altında tespit edilen şüpheli cisim, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı SAS timi tarafından yapılan keşif sonrasında 1. Dünya Harbi'nden kalan eski demirli harp mayın zarfı olduğu değerlendirilerek yerinde imha edildi.
İHA
İzmir'de imha edildi! 1. Dünya Savaşı'ndan kalma... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.