İzmir'de su kesintisi 24 Ocak Cuma! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de sular ne zaman gelecek? sorusu İzmirliler tarafından merakla araştırılıyor. İZSU bugünün su kesintisi duyurusunu paylaştı. Bugün birçok ilçede uzun süreli su kesintileri yaşanacak. Peki İzmir'de hangi ilçelerde sular kesik? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 24 Ocak Cuma İzmir su kesintisi detayları...

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24.01.2020 saat 08:30 ile 09:40 arasında yaklaşık 1 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.