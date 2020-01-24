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'da zincirleme trafik kazası! 4 kişi yaralandı

Kütahya'da zincirleme trafik kazası! 4 kişi yaralandı

24.01.2020, 09:24

'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kar ve tipinin yoğun olduğu Kütahya-Eskişehir kara yolunun 25'inci kilometresinde, 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. 4 kişinin yaralandığı kaza mahallinde kayan TIR'lar nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapanan yolda ulaşım, ekiplerin tuzlama çalışmasının ardından normale döndü.

İHA

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