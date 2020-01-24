  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik yeni örnek soru kitapçığı yayımlandı

kapsamındaki yönelik yeni örnek soru kitapçığı yayımlandı

LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik yeni örnek soru kitapçığı yayımlandı

24.01.2020, 13:38

(), Liselere Geçiş Sistemi () kapsamında yapılacak yönelik hazırlanan ocak ayı örnek soru kitapçığı yayımlandı.

MEB, LGS kapsamında 7 Haziran'da gerçekleştirilecek merkezi sınava yönelik 4'üncü örnek soru kitapçığını "http://odsgm.meb.gov.tr" adresinden erişime açtı.

Kitapçıkta, sayısal ve sözel testlerdeki soru sayısının yarısı kadar örnek soruya yer verildi.

AA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik yeni örnek soru kitapçığı yayımlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN