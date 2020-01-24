‘Tarife fazlası’ servis ücreti iade edilecek

İZMIR'DE 3 çocuk annesi Aylin İncesu, okul servis ücretlerine itiraz etmek için İl Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu. Servis firmalarının devletin belirlediği kilometre başına ücret tarifesine uymadığını iddia eden İncesu, kardeş sayısı indiriminden de faydalanamadığını söyleyerek, "Tüketici Hakem Heyeti haklı olduğumu gördü. Şirketten tarife fazlası parayı iade etmesini talep ettik. Belirlenen ücretlerin üzerinde bedel ödeyenler haklarını arasınlar" diye konuştu. İzmir'de Büyükşehir Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü'nün belirlediği fiyatlara uymayan özel servis firmaları, özellikle birden fazla öğrencisi bulunan aileleri büyük sıkıntıya uğratıyor.



3 ÇOCUĞUYLA MAĞDUR

Karşıyaka'da bir özel okulun 2'nci sınıf öğrencisi Kerim İncesu (8) ile 16 yaşındaki lise öğrencisi ikizler Ege Lal ve Berke İncesu'nun velisi Doktor Aylin İncesu, okul servis ücretleri nedeniyle mağdur edildi. Servis belirlerken herhangi bir alternatifleri olmadığını söyleyen anne Aylin İncesu, okulun anlaştığı firmayı seçmek zorunda kaldıklarını belirterek, "Kilometre başına ve çocuk sayısına göre servis ücretleri belirleniyor. Ama bu rakamlarla benim ödediğim miktar arasında uçurum var" dedi. İncesu 3 çocuktan doğan mağduriyetinin 8 bin 294 lira olduğunu söyleyerek "Bu miktarın tarafıma ödenmesi için talepte bulunduk" dedi.