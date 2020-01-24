Tehlike geçmedi!

Aydın, Manisa ve Ankara’da peş peşe meydana gelen depremler vatandaşı korkuttu. Uzmanlardan uyarılar da gecikmedi: Deprem fırtınası yaşanabilir

Manisa'nın Akhisar ilçesinde önceki akşam meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem büyük panik yarattı. Aydın, İzmir, Denizli, Kütahya ve İstanbul'da da hissedilen deprem sonrasında vatandaşlar kendini dışarı attı, geceyi sokakta geçirdi. 6 köyde 15 ev yıkıldı, vatandaşların evlerinde çatlaklar oluştu. Manisa Valiliği kırmızı alarm ilan etti, deprem bölgesinde çadırlar kuruldu. Korkudan evlerine giremeyen vatandaşlar gece boyunca 300'ün üzerinde artçı depremle sarsıldı.

2'NİN LANETİ Mİ?

Manisa'daki depremin 22 Ocak 2020 günü saat 22.22'de meydana gelmesi ve 22 saniye sürmesi sosyal medyanın en çok konuşulan konularından oldu.



AYDINLILAR DA SOKAKTA

Ege'de art arda meydana gelen depremler nedeniyle Aydınlılar panik yaşarken bazı aileler geceyi sokakta geçirdi. AFAD Deprem Dairesi'nden alınan bilgiye göre önceki gün 19.49'da Efeler Emirdoğan Mahallesi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntıdan 12 dakika sonra bu kez Yukarı Kayacık Mahallesi'nde 1.2 şiddetinde deprem meydana geldi. Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 22.22'de gerçekleşen deprem de Aydın'da hissedildi. Korkuya yol açan depremlerin ardından Aydınlılar, önceki gece sokaklarda sabahladı.



ANKARA'DA 2 SARSINTI

AFAD verilerine göre Ankara'nın Akyurt ilçesinde de 12 dakika arayla 2 deprem meydana geldi.



UZMANLAR KORKUTTU

Ege ve Ankara'da meydana gelen sarsıntıların ardından deprem uzmanlarından korkutan açıklamalar geldi.



İstanbul Aydın Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan: "İzmir için acil önlem alınmalı. Dünyanın en etkili fay hattı Ege'de. Manisa'da her zaman deprem olabilir. Her yerde fay hattı var. Birbirini tetikleyebilir."



Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir: "Deprem Soma-Kırkağaç fayı ile Gelembe fayının kesim noktasında meydana geldi. Bu bölgede birbiriyle bağlantılı çok sayıda fay segmenti var. Bu nedenle bu deprem yakın fayları tetikleyebilir ve yeni bir deprem fırtınası yaşanabilir."



Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: "Manisa-Akhisar bölgesinde bir gerginlik birikimi vardı. Bu birikimin 5.5 ile 6 arasında bir deprem oluşturmasını bekliyordum. Bu son deprem de gerginliğin tamamını boşaltmadı. Orada hala bir gerilim var. Ama bu orada bir deprem beklediğimiz anlamına gelmez."



Yıldız Teknik Üniversitesi Geoteknik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy: "Bölgede deprem halen devam ediyor. Bu depremin saniyeler değil, saatler içerisinde yer kabuğunu kırarak oluştuğunu düşünüyorum. Ancak bu fay hattında 6'dan büyük deprem oluşturma ihtimali de var çünkü fayın uzunluğu kısa değil."



Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği bölümünden Prof. Dr. Şerif Barış: "Ankara ve Manisa'daki depremler birbirinden bağımsız. Fay kuşaklarında olması gereken depremler. Ancak ana fayın kırılmasına etki etmez. Küçük depremlerin olması büyük depremi engellemez. Ancak ben depremin bu büyüklükte kalacağını bekliyorum."



İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz: "Daha fazla büyük bir deprem beklentisi yok. Daha küçük depremler olabilir. Eğer bu depremde hasar alan binalar varsa dikkat edilerek girilmeli çünkü küçük çapta da olsa yeni depremler olabilir. Depremler biraz uzun sürebilir. Birkaç gün veya hafta sürebilir. Ondan sonra da sönümlenip gidecektir."



İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy: "Manisa için tehlike geçmedi. Fayların birisi kırıldığı zaman 7 büyüklüğünde depremler oluşabilir. Akhisar'da geçen hafta olan iki büyük deprem sonrası oluşan hareketlilik Akhisar'a dikkat çekmemiz gerektiğini gösterdi."



AFETLERDE SMS KAPASİTESİ ARTIRILACAK

BİLGİ Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Manisa ve Ankara'da ardı sıra yaşanan depremlerle eş zamanlı olarak UYARSİS'in devreye alınması için yönetmelik taslağını görüşe açtı. Yönetmelik kapsamında ulusal uyarı sistemiyle operatörlerin SMS gönderim kapasitelerinin artırılması amaçlanırken, ülke genelinde afet durumlarında tüm mobil kullanıcılara en geç bir dakika içerisinde SMS gönderimi yapılacak.

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