Uşak Üniversitesi öğrencileri afişler hazırlayarak şehir merkezinde yer alan otobüs duraklarına astı. Afişler gören vatandaşları şaşırttı. İşte Uşak Üniversitesi öğrencilerinden 'Durakta Türkçe' projesi...
Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü 3. sınıf öğrencileri, Topluma Hizmet dersi kapsamında "Duraklarda Türkçe Eğitimi" adlı projeyi hazırladı.
Uşak'ta öğrencilerden şaşırtan afişler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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