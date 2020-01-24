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'ta öğrencilerden şaşırtan afişler

Uşak'ta öğrencilerden şaşırtan afişler

24.01.2020, 15:02 Güncelleme Tarihi: 24.01.2020,15:15

Üniversitesi öğrencileri afişler hazırlayarak şehir merkezinde yer alan otobüs duraklarına astı. Afişler gören vatandaşları şaşırttı. İşte öğrencilerinden '' projesi...

Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitimi Bölümü 3. sınıf öğrencileri, Topluma Hizmet dersi kapsamında "Duraklarda Türkçe Eğitimi" adlı projeyi hazırladı.

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