Çine’nin düğün yolu çile yolu oldu

AYDIN'IN ilçesi Çine'nin Akçaova Mahallesi'nde yolların hali vatandaşların tepkisini çekiyor. Toprak olmasından dolayı yağmur yağdığında adeta çamur deryasına dönüşen yollar, vatandaşların kabusu oldu.

AYDIN'IN ilçesi Çine'nin Akçaova Mahallesi'nde yolların hali vatandaşların tepkisini çekiyor. Toprak olmasından dolayı yağmur yağdığında adeta çamur deryasına dönüşen yollar, vatandaşların kabusu oldu. Kapalı düğün salonuna giden yolun da balçığa dönüştüğünü kaydeden MHP Çine İlçe Başkanı Kazım Oluç, "Düğün yolu değil sanki çile yolu" diyerek tepkisini dile getirdi.



ÇAMURA SAPLANIYOR

Yolun parke taşıyla döşenmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Oluç, "Bu çamurlu yol, Akçaova'daki düğün salonuna gidiyor. Kışın bu yol çamur deryasına dönüşüyor. Hayatlarının en güzel ve en anlamlı gününü yaşamak isteyen genç çiftler ile yakınları çamura saplanıyor" dedi.



PARKE TAŞI DÖŞENMELİ

Yolun parke taşıyla döşenmesi için gerekli adımların bir an önce atılması gerektiğini aktaran Oluç, "Kabusa dönen yol için çalışmalar kısa sürede başlatılmalı. Yetkilileri göreve davet ediyoruz" diye konuştu.





AYDIN'IN ÖLÜM KAVŞAĞINA SİNYALİZASYON YAPILDI

AYDIN'IN İncirliova ilçesinde birçok ölümlü kazanın meydana geldiği İzmir Karayolu Sanayi Sitesi kavşağına sinyalizasyon takıldı. Devreye giren sinyalizasyon ile bölgede trafik akışı daha güvenli hale geldi. Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerince gerçekleşen çalışmalar, AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş'ın girişimleriyle noktalandı. Karayolunun yıllardır ölümlü kazalara sahne olan Sanayi Sitesi kavşağında çalışmalar sona erdi.



FAALİYETE geçen sinyalizasyon sisteminin halkın trafik, can ve mal güvenliğinin sağlanması için büyük bir gelişme olduğunu dile getiren Milletvekili Savaş, "Halkımızın özlemini duyduğu ve elzem olan ihtiyaca cevap verdik. Artık söz konusu bölgeden üzücü haberler almayacağız. Hayırlı olsun" diye konuştu. Savaş ayrıca, Şehit Asteğmen Süleyman Çamlıca Bulvarı üzerine altgeçit, Aydın girişinden Selçuk'a kadar karayolunun sıcak asfalt çalışması yapılacağını dile getirdi





ORMANLIK ALANDAN 65 TON ÇÖP ÇIKTI

MUĞLA Bodrum'un Torba mahallesinde bulunan ve kentin en güzel ormanlarından biri olan Kaynar mevkisindeki ormanda çalışma yapan belediye ekipleri, ormanın 3'te 1'inin çöple kaplandığını gördü. Bodrum Belediyesi temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çöple kaplanan ormanda 1 gün boyunca temizlik çalışması yaptı. Çöpler, hafriyatlar ve bahçe atıklarıyla dolup taşan ormanı pırıl pırıl yapan ekipler, 65 ton çöp çıkardı. 2019 yılında yapılan rutin kontroller ve yapılan incelemeler sonrası kaçak hafriyat dökümü yapan ya da bahçe atıklarını gelişigüzel atan kişi ve işletmelere çok sayıda cezai işlem uygulandı. Döküm sahası dışında kaçak olarak hafriyat döken kişi veya işletmelere ilk seferde 392 TL olmak üzere, 20 bin TL'ye kadar para cezası uygulanıyor.

YENİ ASIR WHATSAPP İHBAR HATTI

0506 225 03 44