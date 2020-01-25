Korona’dan korunun!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüsünün ilk görüldüğü Çin’in Vuhan kentinden gelen Çinli hastanın ülkesine gönderildiğini açıkladı. UZMANLAR, İNSANDAN İNSANA BULAŞMA HIZI DÜŞÜK OLAN VİRÜSTEN BASİT YÖNTEMLERLE KORUNMANIN MÜMKÜN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüsünün ilk görüldüğü Çin'in Vuhan kentinden gelen Çinli hastanın ülkesine gönderildiğini söyledi.



NUMUNELER BEKLENİYOR

Çin'de görülmeye başlanan ve kısa sürede dünyanın farklı ülkelerine yayılan virüsle ilgili son gelişmeleri aktaran Bakan Koca, "Halkımızın sağlığı için ilk etapta gerekli tüm önlemleri aldık. Virüsün görüldüğü Vuhan'dan Türkiye'ye gelen ve şüpheli olarak karantinaya aldığımız hastayı 36 saat gözlem altında tuttuk. Genel durumu iyi ancak şüpheli durumda ve kendi isteği doğrultusunda ülkesine gönderdik" dedi. Söz konusu hastadan alınan numunelerin 3-4 gün içinde çıkacağını ve Dünya Sağlık Örgütü'ne gönderileceğini belirten Bakan Koca, Bakanlık merkez binasında yaptığı basın açıklamasında özetle şunları söyledi:





ÖNLEMLER DEVREDE

"Hastanın Çin'den birlikte seyahat ettiği diğer yolcuların hiçbirinde herhangi bir bulguya, belirtiye rastlanmadı. Dün kafiledeki diğer yolcular, uçakla ülkelerine döndü. Hastayla temasa geçen 15-20 kişiyi de tedbiren gözlem altında tutuyoruz. Halkımızı korumak adına her ihtimale karşı gerekli tüm tedbirleri alıyoruz ve en ufak bir şüpheye mahal vermek istemiyoruz." Sağlık Bakanlığı olarak liman ve havalimanlarında 365 gün 24 saat sağlık personeli bulundurduklarını söyleyen Koca, "Çin'den gelen tüm uçuşlar için bulaşıcı hastalık kontrol önlemlerini devreye soktuk" dedi.



PANİĞE GEREK YOK

Hastalıkla ilgili bilgi veren Bakan Koca şunları söyledi: "Enfeksiyon belirtileri arasında; ateş, öksürük, nefes darlığı ve solunum güçlüğü bulunuyor. Daha ciddi vakalarda enfeksiyon; zatüreye, ciddi akut solunum sendromuna veya böbrek yetmezliğine neden olabiliyor. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmasını gerektiren bir durum yok. Dünya Sağlık Örgütü bugün hastalığın insandan insana bulaşma hızının diğer hastalıklara göre oldukça düşük olduğunu açıkladı."



AYDIN'IN Nazilli ilçesinde 5 yıldır birlikte yaşadığı sevgilisi Fatih Alp Ü. tarafından diri diri yakılarak öldürülen Gamze Esen'in (24) babası Yüksel Esen, korkunç cinayetin ayrıntılarını Yeni Asır'a anlattı. Kızının vahşi bir cinayete kurban gittiğini söyleyen acılı baba Esen, "Kızımı dövdükten sonra öldü sanıp, delilleri yok etmek için evi ateşe vermiş. Cani, kızımı diri diri yakmış" dedi.

AYRILMAK İSTİYORMUŞ

KIZINI öldüren Fatih Alp Ü'nün en ağır cezayı almasını istediğini belirten baba Esen, "Kızıma şiddet uygulamış. Dövdükten sonra odaya kilitlemiş. Sonra delilleri yok etmek için oğlunun getirdiği benzinle evi ateşe vermiş. Evin duvar ve pencerelerinde kan izleri var. Cani, kızımı diri diri yakmış. Kızım bu caniden sık sık dayak yemiş ve ayrılmak istiyormuş. Biz bunları olaydan sonra duyduk. Bu kesinlikle planlanmış bir cinayet. Bu caninin en ağır cezayı almasını istiyorum. Mahkemeye sonuna kadar güveniyorum. Mahkemenin bizim içimizi yakan bu caniye hak ettiği cezayı vereceğine inanıyorum" dedi.

OĞLU İFADE VERDİ:

Benzini ben getirdim

Benzini ben getirdim

BU ÖNLEMLERE DİKKAT!

ELLER bol su ve sabunla sık yıkanmalı, ağız, burun ve gözlere kirli eller ile temas edilmemeli. Virüsün yayılmasını önlemek için yüzeyler (kapı kolları, masalar, oyuncaklar gibi) günlük temizlikte kullanılan deterjanlar ve 1'e 10 oranında sulandırılmış çamaşır suyuyla temizlenmeli.



YAKIN TEMASTAN KAÇININ

Hasta kişilerle yakın temastan ve gerekli olmadıkça kalabalık ortamlarda uzun süre bulunmaktan kaçınılmalı, hapşırma ve öksürme sırasında tek kullanımlık kağıt mendil kullanılmalı, kullanıldıktan sonra etrafa temas ettirilmeden hemen çöpe atılmalı ve eller yıkanmalı, eğer kağıt mendil yoksa, hapşırma ve öksürme sırasında kolun iç kısmıyla ağız ve burun örtülmeli. Bu iş için eller ve avuç içleri kullanılmamalı. Hasta olanlar evde istirahat etmeli, bol sıvı, taze sebze ve meyve tüketmeli, evden çıkmamalı.



'DÜNYA NÜFUSUNU İNDİRMEYE ÇALIŞIYORLAR'

KORONA virüsü hakkında 'biyolojik saldırı' iddiaları ortaya atılmaya devam ediyor. Çin'in domuz gribi salgınını gizlerken korona virüsü salgınını gizlememesine dikkat çeken akademisyen- yazar Dr. Ramazan Kurtoğlu, "Bu virüs dünya nüfusunu indirmek için üretildi" diye konuştu.



İHTİMAL YÜZDE 99

Dünyada daha önce görülen kuş gribi, domuz gribi gibi hastalıkların biyolojik bir saldırı olduğunu söyleyen Kurtoğlu, "Çin'de görülen korona virüsünün laboratuvar ortamında üretilmiş bir virüs olmasının ihtimali yüzde 99. Çin daha önce domuz gribini saklamıştı ama bunu saklamıyor. Dünyada küresel güçlerin su ve gıdalarla gerçekleştirdiği saldırılar ile daha sert bir savaşa girilecek. ABD Georgia Eyaleti'nde 1980 yılında dikilen bir anıt var. Bu anıt üzerinde 12 dilde 10 emir yazıyor. Bu 10 emrin ilk maddesi dünya nüfusunun sayısını indirmek ile ilgili. Bu tür olaylar bunun çalışması" dedi.



ÇALIŞMALAR HIZLANMALI

Türkiye'nin de bu tür saldırılara karşı önlem alması gerektiğinin altını çizen Kurtoğlu, "Devletimiz kesinlikle buna önlem alarak milli tohum, milli ilaç ve milli aşı merkezi çalışmalarını hızlandırmalı" dedi.



İSTANBUL HAVALİMANI'NDA KARANTİNA ODASI OLUŞTURULDU

Virüsün yayılmaya başladığı iddiaları üzerine İstanbul Havalimanı'nda karantina odası oluşturuldu. Çin'den gelen yolcular İstanbul Havalimanı'nda termal kameradan geçerken kamera sayesinde 38 derecenin üzerinde ateşi olanlar tespit edilecek. Tespit edilen bu kişiler gruptan ayrılarak muayeneleri yapılacak. Bir risk görülürse bu yolcular önce karantina odasına götürülecek. İstanbul Havalimanı'nda Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan karantina odasında yolcu muayene edildikten sonra, negatif basınçlı sedye ile karantina odasından çıkarılarak, özel ambulansla hastaneye gönderilecek.



AŞI YA DA TEDAVİSİ YOK

Son 17 yılda farklı tipte korona virüsü yüzlerce insanın ölümüne neden olurken, hali hazırda yeni tip korona virüs enfeksiyonu için onaylanmış bir aşı ya da antiviral tedavisini henüz mevcut olmadığı aktarıldı.



VUHAN'DAKİ TÜRKLERE ULAŞMAYA ÇALIŞILIYOR

TÜRKIYE'NİN Pekin Büyükelçisi Emin Önen, kayıtlara göre Vuhan'da 120 Türk vatandaşının yaşadığını ve bu kişilere ulaşmaya çalıştıklarını söyledi. Önen, Çin'de yılbaşı tatili olması nedeniyle birçok Türk vatandaşın da ülke dışında olduğu bilgisini verdi



ARAŞTIRMANIN BAŞINA 84'LÜK DOKTOR GELDİ

ÇİN'DE hükümet, yeni bir tür korona virüsü salgınını kontrol altına almak için harekete geçti. Pekin yönetimi, virüsle mücadelede, kamuoyunda "sars savaşçısı" olarak tanınan ünlü doktor Zhong Nanshan'i göreve çağırdı. 84 yaşındaki doktor, Ulusal Sağlık Komisyonu'nun yeni virüse yönelik araştırmasının başına getirildi.



HALKA 'STOK YAPIN' ÇAĞRISINDA BULUNDULAR

VİRÜSÜN ortaya çıktığı, ulaşımın ve kente girişlerin durduğu 11 milyon nüfuslu Vuhan kentinde gıda stoku yapan halk, evlerine kapandı. Halkın marketlere akın ettiği ve ulaşımın tamamen durduğu kentte yaşayan Türk vatandaşları, Vuhan'daki son gelişmeleri değerlendirdi. İngilizce öğretmeni Burcu Öner, kentte mevcut önlemlerin alınmasının ardından halka stok yapmaları talimatının verildiğini dile getirdi.



8 BİN KİŞİ GÖZLEM ALTINDA

ÇİN Ulusal Sağlık Komisyonu toplam 830 korona virüs vakasının olduğunu, ölü sayısının ise 26'ya yükseldiğini doğruladı. 8 binden fazla kişinin ise tıbbi gözlem altında olduğu bildirildi.



YENİ İDDİA: YILANLARDAN GEÇTİ

11 milyonluk Wuhan kenti ve bu kente komşu iki şehrin dış dünyayla bağlantısı tamamen kesilirken Çinli bilim adamları yeni bir açıklamada bulundu. Bilim adamları virüsün yarasalardan değil de yılanlardan ortaya çıktığı sonucuna varıldığını açıkladı.

MERT ALPDÜNDAR