Uzman çavuş olacaktı cezaevine gönderildi

İzmir'in Bornova ilçesinde oto tamir atölyesinde çalışan ve burada kalan 24 yaşındaki Muhammed Alparslan Kar'ın, uzman erbaşlık mülakatları için ikametgah olarak gösterdiği adres başına bela oldu.

İzmir'in Bornova ilçesinde oto tamir atölyesinde çalışan ve burada kalan 24 yaşındaki Muhammed Alparslan Kar'ın, uzman erbaşlık mülakatları için ikametgah olarak gösterdiği adres başına bela oldu. Polis ihbar üzerine Kar'ın ikametgah olarak gösterdiği adreste uyuşturucu yakalarken, olaydan habersiz olan talihsiz genç de tutuklanıp cezaevine konuldu. Avukatı Efe Alper sayesinde suçsuzluğunu ispat edip, 5 ay cezaevinde hapis yattıktan sonra beraat eden Kar, "Bir ikametgah yüzünden başıma böyle bir şey geleceği hiç aklıma gelmezdi" dedi.



GERÇEKLER ORTAYA ÇIKTI

AVUKAT Efe Alper, "Müvekkilim uzman çavuşluk sınavına girdiğinde ailesi ile ayrı yaşadığını belirtmişti. Buna ilişkin belgeleri de mahkemeye sunduk. Tanık olarak dinlenen İrfan K. de müvekkilime uzman çavuşluk sınavına gireceği için adresini kullanmasına izin verdiğini ve Muhammed'in o evde hiç oturmadığını doğruladı. Gerçeklerin ortaya çıkıp müvekkilimin beraat etmesi hepimizi mutlu etti" dedi.

METİN BURMALI