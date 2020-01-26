15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dehşet anları! Otomobilde tartıştığı arkadaşını öldürüp...

İstanbul'da araç içerisinde arkadaşını bıçaklayarak öldüren şüpheli, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayarak intihar etti. Öte yandan köprü üzerinde seyir halindeki bir motosikletli de Mehmet K.'nın köprüde bıraktığı araca çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet K. isimli şüpheli, araç içerisinde tartıştığı kız arkadaşı Ece A'yı bıçakladı. HABERİN VİDEOSU İÇİN TIKLAYIN