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'nde anları! Otomobilde tartıştığı arkadaşını öldürüp...

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dehşet anları! Otomobilde tartıştığı arkadaşını öldürüp...

26.01.2020, 11:58 Güncelleme Tarihi: 26.01.2020,12:57

'da araç içerisinde arkadaşını bıçaklayarak öldüren şüpheli, 'nden atlayarak etti. Öte yandan köprü üzerinde seyir halindeki bir motosikletli de Mehmet K.'nın köprüde bıraktığı araca çarptı. motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet K. isimli şüpheli, araç içerisinde tartıştığı kız arkadaşı Ece A'yı bıçakladı.

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