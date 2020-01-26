İstanbul'da araç içerisinde arkadaşını bıçaklayarak öldüren şüpheli, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayarak intihar etti. Öte yandan köprü üzerinde seyir halindeki bir motosikletli de Mehmet K.'nın köprüde bıraktığı araca çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet K. isimli şüpheli, araç içerisinde tartıştığı kız arkadaşı Ece A'yı bıçakladı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dehşet anları! Otomobilde tartıştığı arkadaşını öldürüp... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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