Ayağıyla yazdığı kitap gençlere yol gösteriyor

Yüzde 98 bedensel engelli olan, el ve ayaklarını kullanamayan Sefa Yurtkölesi, yüzücülükteki başarısına yazarlığı da ekledi. Sol ayağıyla hayatını anlatan kitap yazan Sefa, gençlere sabrı, mücadeleyi ve şükretmeyi öğretiyor

TAR sendromlu yüzde 98 bedensel engelli Sefa Yurtkölesi, milli yüzücü, motivasyon konuşmacısı ve devlet memuru. Engelinin kölesi olmayan Sefa, aynı zamanda ayağıyla kitap yazan bir yazar. Engellilere örnek olan Sefa ayağıyla yazdığı 'Hayatın Sefası' isimli kitabını bastırdı, imza gününde de kitabını yine sol ayağıyla okurları için imzaladı.



HEP MÜCADELE ETTİ

Nadir görülen Tar sendromu nedeniyle el ve ayaklarını büyük ölçüde kullanamayan yüzde 98 bedensel engelli Sefa Yurtkölesi, azmiyle örnek oluyor. 23 yaşındaki Sefa, sol ayağıyla 6 ayda yazdığı kitapla hayat hikayesini ölümsüzleştirdi. 100 sayfalık kitabıyla insanlara sabırlı olmayı, azimle çalışmayı ve şükretmeyi anlatıyor. Okul hayatı boyunca zorlanan ve ona inanmayanlara kazandığı başarılarla neler yapabileceğini gösteren Yurtkölesi, yüzme sporunda gösterdiği başarıyla milli takıma girdi ve Türkiye şampiyonalarında birçok birincilik kazandı. Sefa engellerle başa çıkmanın yollarını ve başarısının sırrını da motivasyon konuşmaları yaparak herkese anlatıyor. Üniversite, lise ve hastanelerdeki konferanslarda konuşan Sefa, "1.5 yıldan bu yana konferanslar veriyorum. Şükretmeyi, neler başarabileceklerinin farkında olmalarını öğretmeye çalışıyorum. Özellikle gençler bunu anlasın istiyorum" dedi.