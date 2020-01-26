Balıkesir'in Burhaniye ilçesi Ören sahilinde, gelgit nedeniyle deniz çekilince 2 bin 500 yıllık antik limanın kalıntıları su yüzeyine çıktı.
Burhaniye ilçesinin 2 kilometre batısındaki Karataş mevkisinde, tepelerden başlayarak geniş bir alana yayılan Adramytetion antik kentine ait limanın kalıntıları, denizin yaklaşık 2 metre çekilmesiyle ortaya çıktı.
Balıkesir'de deniz çekildi, 2 bin 500 yıllık antik liman su yüzüne çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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