Burak’ın hayali gerçek oldu

AYDIN'DA MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, doğuştan bedensel engelli olan Burak Özcan'a taraftarı olduğu Beşiktaş forması hediye etti. Futbolcuların imzalarının bulunduğu formaya kavuşan Özcan, bugün oynanacak olan Göztepe- Beşiktaş maçını Başkan Alıcık'ın desteğiyle tribünden izleyecek.



NAZİLLİ'DE engelli Beşiktaş taraftarı Özcan, hayalini kurduğu futbolcuların imzasının bulunduğu formasına MHP'li Alıcık'ın desteğiyle kavuştu. MHP Nazilli İlçe Başkanı Hasan Eren ve Nazilli Ülkü Ocakları Başkanı Ferhat Yetik ile birlikte Başkan Alıcık, evinde ziyaret ettiği Özcan'a formayı hediye etti. Burak'ın yüzünün gülmesine vesile oldukları için çok mutlu olduklarını belirten Başkan Alıcık, "Burak evladımızın isteği olan Beşiktaş formasını ona hediye ettik. Ayrıca kendisini bugün İzmir'deki Göztepe- Beşiktaş maçına götüreceğiz" dedi.

MEHMET KAVAS