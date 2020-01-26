İzmir'de feci ölüm! Evinin balkonundan düştü

İzmir'in Konak ilçesinde bir apartmanın 4. katındaki evinin balkonundan düşen Çetin Özpınarcı (72) hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Eşrefpaşa Caddesi'nde bir apartmanda yalnız yaşayan Ali Çetin Özpınarcı (72), henüz belirlenemeyen nedenle 4. kattaki evinin balkonundan zemine düştü.