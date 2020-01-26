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'de feci ölüm! Evinin balkonundan düştü

İzmir'de feci ölüm! Evinin balkonundan düştü

26.01.2020, 17:33

'in Konak ilçesinde bir apartmanın 4. katındaki evinin balkonundan düşen (72) hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Eşrefpaşa Caddesi'nde bir apartmanda yalnız yaşayan Ali (72), henüz belirlenemeyen nedenle 4. kattaki evinin balkonundan zemine düştü.

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