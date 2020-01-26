Korku filmi gibi

Çin’de ortaya çıkan korona virüsünden kaynaklı salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 41’e çıktı. Virüs Fransa ve Avustralya’ya da sıçradı

ÇİN'DE ortaya çıkan ve dünya çapında paniğe neden olan korona virüsü nedeniyle Çinli yetkililer, hayatını kaybedenlerin sayısının 41'e çıktığını bildirdi. Ülke genelinde görülen vaka sayısının bin 287 olduğu ve hastalardan 237'sinin durumunun ise ağır olduğu açıklandı. Ölümlerin 39'unun, virüsün ilk kez ortaya çıktığı Vuhan kentinin de bağlı olduğu Hubei eyaletinde meydana geldiği, diğer 2 can kaybının ise Hebei ve Heilongjiang eyaletlerinde yaşandığı belirtildi.



MASKE İHTİYACI

HUBEI eyaletinde virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin arasında 1 doktorun bulunduğu da ifade edildi. Ülke genelindeki 18 eyalet ve belediyenin de 1. derecede kamu sağlığı acil durum müdahale uygulamasına geçtiği açıklandı. Karantina altına alınan kent sayısı 13'e ulaşırken, Vuhan'daki 20'den fazla hastane, maske, eldiven, koruyucu gözlük ve ameliyat önlüğü gibi malzemelere ihtiyaç duyulduğuna dair açıklama yayımladı.



VİRÜSLE MÜCADELE İÇİN BÜTÇE

ÇİN Kalkınma Bankası, korona virüsü önleme ve tedavi çalışmalarında kullanılması için Vuhan kentine 2 milyar yuanlık (288.3 milyon) acil durum kredisi verileceğini açıkladı. Çin Maliye Bakanlığı da salgının yayılmasını önlemek için Hubei makamlarınca kullanılmak üzere 1 milyar yuan (144 milyon dolar) bütçe tahsis edildiğini duyurmuştu.



AVRUPA'DA DA ORTAYA ÇIKTI

FRANSA'DA da korona virüsten kaynaklanan 2 vakanın kesinleştiği açıklandı. Avustralya Sağlık Birimleri de ülkede 1 kişide söz konusu virüsün tespit edildiğini bildirdi. Tedavi altına alınan hastanın 50'li yaşlardaki bir Çin vatandaşı olduğu bilgisi verildi



TERMAL KAMERALI ÖNLEM

İSTANBUL Havalimanı'nda Çin'den gelen yolculara yönelik önceki gün başlatılan termal kameralı kontrol uygulaması sürüyor. Önlemler kapsamında yolcular kontrolden geçerek havalimanına giriş yapıyor.



ÇİN DIŞINDAKİ VAKA SAYISI 30

ABD'DEKİ vaka sayısı ise 2'ye yükselirken, Nepal, Singapur, Japonya, Güney Kore, Vietnam, Tayvan ve Tayland'da doğrulanan vakalarla birlikte Çin dışındaki vakaların sayısının 30'un üzerine çıktığı belirtildi.