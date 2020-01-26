Muğla Seydikemer’de yanmak üzere olan kaplumbağayı itfaiye ekipleri kurtardı

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde sazlık alanda çıkan yangında yanmak üzere olan kaplumbağayı itfaiye kurtardı. Kısa sürede söndürülen yangında 3 dönüm alan yandı. Kurtarılan kaplumbağa ise doğaya salındı.