Ankara'da korkutan deprem! 27 Ocak AFAD son depremler

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan son depremler bilgilerine göre merkez üstü Ankara Akyurt olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremi hisseden vatandaşlar tarafından 'Ankara deprem' ve 'son depremler' merak konusu oldu. İşte 27 Ocak AFAD son depremler listesi...

Ankara'nın Akyurt ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Ankara'nın Akyurt ilçesi olan, 3.9 büyüklüğündeki deprem, saat 13.51'de meydana geldi. Depremin, 13 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi. AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 27 OCAK PAZARTESİ