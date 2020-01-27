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Ayvalık'ta 40 düzensiz yakalandı

Balıkesir Ayvalık'ta 40 düzensiz göçmen yakalandı

27.01.2020, 09:29

'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla 'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 40 düzensiz yakalandı. Düzensiz göçmenler hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Küçükköy Mahallesi Sarımsaklı mevkisi açıklarında lastik botla ilerleyen bir grubu gören Sahil Güvenlik ekipleri, harekete geçti.

Ekipler, 17'si çocuk, 9'u kadın olmak üzere Afganistan uyruklu 40 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

AA

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