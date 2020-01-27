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'deki operasyonunda 1 tutuklama

Denizli'deki FETÖ operasyonunda 1 tutuklama

27.01.2020, 17:30

'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 1'i tutuklandı. 8 şüpheli ise  şartıyla serbest bırakıldı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis ekipleri, dün önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. Aralarında ByLock kullanıcılarının da olduğu tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bulunan dijital veriler ve örgütsel dokümanlara el konuldu.

Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 8'i , adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA

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