Gribe kalkan gıdalar

Beslenme ve diyet uzmanı diyetisyen Küçük, “Beyaz ve yeşilçay, soğan, sarımsak, maydonoz, balık, adaçayı, kivi, fındık-ceviz-badem üçlüsü düzenli tüketilmeli” diyor.

Beslenme ve diyet uzmanı, diyetisyen Tuğba Küçük, vücut direncini yüksek tutmak ve gribe karşı savunma kalkanı oluşturmak için yenilen gıdalara dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Griple mücadelede yenip içilen gıdaların oldukça önemli olduğunu ifade eden Medicana Bursa Hastanesi beslenme ve diyet uzmanı Tuğba Küçük, "Grip, özellikle kış aylarında çok yaygın olarak rastlanan, bebek, yaşlı ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde hafife alınamayacak kadar önem arz eden viral yani virüs kaynaklı bir hastalıktır. Grip virüsü sürekli yapısal değişimlere uğradığı için insanlara tekrar tekrar bulaşabilen bir virüstür. Etkili olan virüsler A ve B tipleridir. Grip, bilindiği üzere bulaşıcıdır ve buna bağlı olarak en yaygın görülen salgın hastalıklar arasında ilk sıralarda yer alır" dedi.

DİRENCİ YÜKSELTİR

Kış mevsiminde sağlıklı beslenmeyen kişilerde vücut direncinin düştüğünü ve kişinin hastalıklara karşı savunmasız hale geldiğini dile getiren Küçük, şunları söyledi: "Vücut direncini yüksek tutmak ve gribe karşı savunma kalkanı oluşturmak için, bazı gıda ürünlerinin önemi vardır. Birçok faydası bulunan beyaz ve yeşilçay, güçlü antioksidan özelliği ile doğal birer virüs düşmanı ve bağışıklık kuvvetlendirici olarak da karşımıza çıkar. Doğal bir diğer antibiyotik de soğan ve sarımsakdır. Yapısındaki bileşikler sayesinde bağışıklık sistemini kuvvetlendirici etkiye sahip soğan ve sarımsağın, yemek ve salata soslarına mutlaka katılması gerekir. Yemeklerin yanında saplarıyla birlikte tüketilecek 5-10 dal maydonoz ise, kişinin günlük C vitamini gereksiniminin üçte birini, betakaroten ihtiyacının ise yüzde 10'unu rahatça karşılar."

ENFEKSİYON VE İLTİHAPLARA KARŞI ETKİLİ

Balığın gribe karşı etkili bir savunucu olduğunun ispatlandığını ifade eden Küçük, "Bağışıklık sistemini güçlendirici özelliği bulunan balığın haftada 2-3 kez mutlaka tüketilmesi gerekir. Balığın yanı sıra fındık-ceviz-badem gibi kuruyemişler de vücudun direncini artırmada önemli. E vitamini en kuvvetli antioksidan vitaminler olan fındık-ceviz-badem üçlüsünün düzenli tüketimi bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Zencefil de bağışıklık sistemini güçlendirir. Griple mücadelede son derece önemli bir rol oynayan narın da kabuğuna yakın beyaz kısımlarıyla tüketilmesi gerekir. Nardaki polifenolik bileşikler ve nara kırmızı rengini veren antosiyaninler, antioksidan kapasitesiyle bağışıklık sistemini güçlendirici özelliğe sahip. Beyaz kısımlarından da faydalanmak ise antioksidan etkisini kat kat artırır. Kivi ise tam bir vitamin ve mineral deposu. Hem çocuklarda hem de erişkinlerde nefes darlığı, astım ve öksürük gibi bezdirici sorunlara karşı son derece fayda sağlar. Adaçayı, soğuk algınlığına iyi gelir, ağız ve boğazda yerleşen enfeksiyon ve iltihaplarda da oldukça faydalıdır" diye konuştu.