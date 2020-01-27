İntiharın ardından cinayet çıktı

İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayarak intihar eden Mehmet Keleş'in otomobilinde, kız arkadaşı Ece Alça'nın bıçaklanmış cesedi bulundu. Olay, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu Yakası yönünde dün sabah 07.00 sıralarında meydana geldi.

KOŞARAK KENDİNİ ATTI

Otomobille 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelen Mehmet Keleş, Saffet Özarslan yönetimindeki motosikletin arkadan çarpmasının ardından aracı durdurdu. Otomobilden inen Keleş, köprü korkuluklarına doğru koşarak kendini aşağı attı.

kIZ ARKADAŞIYMIŞ

OLAY yerine gelen polis, kontrol etmek için otomobile baktığında öldürülmüş bir kadın cesedine rastladı. Cesedin Ece Alça'ya ait olduğu tespit edildi. Kız arkadaşı olduğu öne sürülen Ece Alça'yı bıçaklayarak öldürdüğü belirlenen Meh