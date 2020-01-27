Korona’ya karşı aşı geliştiriliyor

Çin'in Vuhan kentinde Aralık ayında ortaya çıkan ve ülke geneline yayılan yeni tip korona virüsü salgınında can kaybı 56, salgından etkilenenlerin sayısı da 324’ünün durumu ağır olmak üzere bin 975’e yükseldi.

ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR

ÇİN Afet Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ülkede hızla yayılan yeni tip korona virüsü salgınına karşı aşı geliştirmeye başladı. CDC'nin viroloji uzmanı Şü Vınbo, merkez bünyesindeki uzmanların yeni tip korona virüsüne (2019-nCoV) karşı aşı geliştirmeye başladığını belirterek bu kapsamda izole edilen virüsün genetik dizinini tanımlamak için çalışma yürütüldüğünü söyledi.

HAYALET ŞEHİR VUHAN

11 milyon kişinin yaşadığı Vuhan kentinin karantina altına alınması sonrası sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, şehir sokaklarının bomboş olduğu görüldü. Öte yandan, Wuhan'daki bir hastanenin önünde oluşan uzun kuyruk ve hastane içerisindeki kalabalık da kameralara yansıdı.

KANADA'YA DA SIÇRADI

Korona virüsü Kanada'da da tespit edildi. Ontario Eyaleti Sağlık Hizmetleri Şefi Dr. David Williams, düzenlediği basın toplantısında, Kanada'daki ilk vakanın Toronto'da saptandığını duyurdu. Öte yandan ABD'nin California eyaletinde bir korona virüs vakasının daha tespit edildiği, ülke genelinde vaka sayısının 3'e yükseldiği belirtildi.