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'da işçi servisi takla attı

Muğla'da işçi servisi takla attı
Giriş Tarihi: 27.1.2020

Muğla Bodrum'da temizlik işçilerini taşıyan Mehmet K. idaresindeki 48 S 3582 plakalı servis minibüsü, Torba istikametinden Gündoğan istikametine doğru seyir halindeyken Bülent Ecevit Caddesi üzerinde kontrolden çıktı. Yolun kaygan olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybettiği değerlendirilen servis aracı yoldan çıkarak takla attı. Kazada araçta bulunan işçilerden, Dilek Artok, Fatma Çiftçi, Duygu Yalçın, Zemreta Arpacı, Derya Erdoğan, Tevrat Erdoğan, Sevda Çelik, Ali Can Duraner, Emrah Bülbül, Aycan Arpacı ve Semanur Çelik yaralandı

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