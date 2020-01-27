Muğla'da korkutan patlama! Etraf savaş alanına döndü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir evde mutfak tüpünün patlaması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kullanılamaz hale gelen evin duvarlarında da patlama nedeniyle çatlaklar oluştuğu görüldü.
Yaka Mahallesi'nde Gülizar Özaltın'a ait evde mutfak tüpünden sızan gaz nedeniyle patlama meydana geldi.
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