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'da korkutan ! Etraf savaş alanına döndü

Muğla'da korkutan patlama! Etraf savaş alanına döndü

27.01.2020, 15:39

'nın ilçesinde bir evde mutfak tüpünün patlaması sonucu çıkan itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kullanılamaz hale gelen evin duvarlarında da nedeniyle çatlaklar oluştuğu görüldü.

Yaka Mahallesi'nde Gülizar Özaltın'a ait evde mutfak tüpünden sızan gaz nedeniyle meydana geldi.

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