Milyonlarca öğrenci 15 tatilinin son günlerini yaşıyor. Okulların açılmasına az bir süre kala öğrenciler tarafından 'Okullar ne zaman açılacak? 15 tatili ne zaman bitecek?' soruları merak konusu oldu. İşte 2019-2020 dönemi okulların açılacağı tarih...
Milyonlarca öğrenci Haziran ayında karnelerini alarak yaz tatiline başladı. Tatilin keyfini çıkaran öğrenciler okulların ne zaman açılacağını, yaz tatilinin ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) çalışma takvimini hazırladı. İşte okulların açılma tarihi...
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 15 TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?
20 Ocak 2020 Pazartesi günü başlayan 15 tatili 31 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek. Milyonlarca öğrenci için 3 Şubat 2020 Pazartesi günü ders zili çalacak. İkinci yarıyıl ise 19 Haziran 2020 Cuma günü sona erecek.
İkinci dönem ara tatili 6 Nisan 2020 Pazartesi günü başlayacak ve 10 Nisan 2020 Cuma günü sona erecek.
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