Okullar ne zaman açılacak? 15 tatili ne zaman bitecek?

Milyonlarca öğrenci 15 tatilinin son günlerini yaşıyor. Okulların açılmasına az bir süre kala öğrenciler tarafından 'Okullar ne zaman açılacak? 15 tatili ne zaman bitecek?' soruları merak konusu oldu. İşte 2019-2020 dönemi okulların açılacağı tarih...