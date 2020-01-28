Aydın'da şaşırtan kaza! Faciadan dönüldü

Denizli-İzmir karayolunda seyreden bir kamyon Umurlu'da bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak devrildi. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü hastaneye kaldırılırken, dümdüz yolda meydana gelen ilginç kaza herkesi şaşırttı.

Kaza gece yarısı Efeler ilçesine bağlı Umurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye Denizli istikametinden Aydın istikametine gitmekte olan ve sürücüsünün ismi tespit edilemeyen 35 DIT 40 plakalı, konteynır yüklü kamyon bilinmeyen bir nedenle yoldan çıktı. Yan yola giren kamyon daha sonra devrilerek yan yattı.