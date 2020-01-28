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'da şaşırtan ! Faciadan dönüldü

Aydın'da şaşırtan kaza! Faciadan dönüldü

28.01.2020, 09:18 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020,09:19

Denizli- karayolunda seyreden bir kamyon Umurlu'da bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak devrildi. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü hastaneye kaldırılırken, dümdüz yolda meydana gelen ilginç herkesi şaşırttı.

gece yarısı Efeler ilçesine bağlı Umurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye Denizli istikametinden istikametine gitmekte olan ve sürücüsünün ismi tespit edilemeyen 35 DIT 40 plakalı, konteynır yüklü kamyon bilinmeyen bir nedenle yoldan çıktı. Yan yola giren kamyon daha sonra devrilerek yan yattı.

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