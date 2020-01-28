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'de olaylı gece!

Denizli'de olaylı gece!

28.01.2020, 09:29

'de alkollü bir eğlence merkezinde çıkan kavgada bir kişi kafasına tabanca kabzası ile vurularak darp edildi. Kavga esnasında tabancanın da ateş alması kısa süreli paniğe neden olurken, 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, olay Pamukkale ilçesi Pamukkale Bulvarı üzerindeki alkollü bir eğlence mekanında meydana geldi. İddialara göre, içeride eğlenen iki grup arasında tartışma yaşandı. Tartışma ardından mekanın dışına taştı.

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