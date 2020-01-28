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'de ! Çatıyı kontrol etmek için çıkmıştı...

İzmir'de feci ölüm! Çatıyı kontrol etmek için çıkmıştı...

28.01.2020, 10:55

'in ilçesinde, iddialara göre yağan yağmurdan dolayı çatıyı kontrol etmek için çıkan bir adam, ayağının kayması sonucu düşerek hayatını kaybetti.

Olay ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hüseyin Karakoyun (79), gece yağan yoğun yağmurdan dolayı çatıyı kontrol etmek istedi. Çatıya çıkan Karakoyun, dengesini kaybederek yere düştü.

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