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'den 'a gönderilmişti! Paketin içinden çıkan duygulandırdı

İzmir'den Elazığ'a gönderilmişti! Paketin içinden çıkan not duygulandırdı

28.01.2020, 12:56

'in Kınık ilçesinde, belediye tarafından ve 'daki depremzedeler için yardım kampanyası düzenlendi. Yapılan yardımlar arasında, paketi açık bir bebek bezine iliştirilmiş olan ise herkesi duygulandırdı.

Kınık Belediyesi, 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremle sarsılan ve 'daki depremzedeler için 3 gün önce yardım kampanyası başlatıldı. Yardımlar, Başkanlığı ile Poyracık ve Yayakent hizmet binalarında toplandı.

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