İzmir'den Elazığ'a gönderilmişti! Paketin içinden çıkan not duygulandırdı

İzmir'in Kınık ilçesinde, belediye tarafından Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için yardım kampanyası düzenlendi. Yapılan yardımlar arasında, paketi açık bir bebek bezine iliştirilmiş olan not ise herkesi duygulandırdı.

Kınık Belediyesi, 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremle sarsılan Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için 3 gün önce yardım kampanyası başlatıldı. Yardımlar, Kınık Belediye Başkanlığı ile Poyracık ve Yayakent hizmet binalarında toplandı.