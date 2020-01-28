Kolajen takviyesi alırken dikkat edin

Son dönemlerde cilde kaybettiği kolajeni kazandırmak için takviye olarak tablet, kapsül, toz, sıvı ve hatta sakız şeklinde satışa sunulan ürünler yaygınlaştı. Ancak bu ürünlerin mutlaka uzman kontrolünde bilinçli bir şekilde kullanılması önem taşıyor.

İlerleyen yaş, sigara, aşırı stres, hava kirliliği ve hareketsizlik cilde esneklik ve canlılık veren kolajeni azaltıyor. Bunun üstesinden gelmek için insanlar son günlerde takviye olarak kolajen içeren çeşitli ürünler kullanmaya başladı. Ancak bunların bilinçsizce kullanımı vücudunuza zarar verebilir. Memorial Bahçelievler Hastanesi Dermatoloji Bölümü'nden Uz. Dr. Yeliz Karakoca, kolajenin cilt sağlığına etkileri ve takviye ürün konusunda bilgi verdi.

TÜM VÜCUDUMUZ İÇİN

Adı sıklıkla cilt sağlığı ile anılan kolajen, aslında tüm vücudumuz için olmazsa olmaz yapısal bir protein. Kolajen, vücudun yapı iskelesinin hammaddesi. Temel görevi bağ dokusunu güçlendirmek ve vücut bütünlüğünü korumak. Cilt dışında kemik, eklem, tendon ve kaslarda da bol miktarda kolajen bulunur. Cildin orta tabakası olan Dermis'in %70- 80'i kolajendir. Cildin güçlenmesini, elastik olmasını ve su tutma kapasitesini etkiler. Yaşlandıkça kolajen üretimi azalır ve özellikle 20 yaşından sonra her yıl yaklaşık %1'i kaybedilir. Bunun sonucunda da cilt elastikiyetini yitirir, ciltte kuruma, sarkma, kırışıklıklar ortaya çıkar. Kolajen, kişinin daha parlak, canlı bir cilde sahip olmasına ve daha genç görünmesine yardımcı olur.



GERÇEKTEN FAYDALI MI?

Bilimsel araştırmalara göre, kolajen takviyelerinin içerisinde bulunan kolajen peptitleri cilt kuruluğunu ve kırışıklıkları azaltmaya yardımcı oluyor. Günde 1 gr olmak üzere 12 hafta alım sonrası deri kuruluğunda %76, çizgilerde %12 azalma, deri kan akımında iyileşme ve kolajende %6 artış tespit edilmiştir.

BİR DOKTORA DANIŞIN

Cildin yüzde 70'ini kolajen tip 1 ve tip 3 oluşturuyor. Eğer kolajeni cildinize destek için kullanacaksanız, tip 1 ve 3 kolajen karışımları tercih etmeniz gerekir. Balık kaynaklı kolajen içerenler daha çok öneriliyor. Hamileler, emziren anneler, deniz ürünleri ve sığır-tavuk etine alerjisi olanlar ise istenmeyen etkilerle karşılaşabiliyor. Bu nedenle doktora danışılması çok önemli.

ÜRÜN SEÇİMİ ÖNEM TAŞIYOR

Kolajen dışarıdan takviye olarak alındığında öncelikle sindirim sisteminde yapıtaşı olan aminoasitlere parçalanır ve aminoasit olarak kana karışır. Bu sorunu biraz olsun aşabilmek adına ise kolajenin biraz daha parçalanmış hali olan hidrolize kolajen içeren takviyeler geliştirilmiştir. Kullanılan kolajenin miktarı da sonucu etkiliyor. Takviyenin kolajen içeriği en az 5 gr olmalı. Kolajen sentezine destek olması açısından alınan takviyenin bakır, çinko ve C vitamini içermesi de etkinliğini artırabilir.