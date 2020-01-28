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Vücudunuzdaki zehri tahin ile atabilirsiniz

Vücudunuzdaki zehri tahin ile atabilirsiniz
Giriş Tarihi: 28.1.2020

Şifa deposu denilince akla gelen ilk besinlerden biri tahindir. Kış hastalıklarının kapımızı çaldığı bugünlerde bolca tüketmemiz gereken besinlerin başında gelir.

Tahin, E, C ve B vitaminleri açısından zengindir. Hücre yapısının bozulmasını engeller. Yaraların iyileşmesini hızlandırır ve kansere karşı da koruyucudur. Damar sertliğini ve tıkanmalarını engeller. İdrar söktürücüdür. Cildi güzelleştirir. Vücuda alınan ağır metaller, zehirli bileşikler, radyasyon ve bazı ilaçların yarattığı toksinlere karşı da ciddi bir koruma sağlar.

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