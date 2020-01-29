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! İşte mucizenin oluşumu

21 günde vücudu temizliyorlar! İşte mucizenin oluşumu

29.01.2020, 11:55

Besinler vücudumuz için gerekli olan vitamin ve mineralleri sağlayarak sağlığımızı olumlu yönde etkilemektedir. Bunların başında da geliyor. Her ikisini kullanarak hazırlayacağınız, 21 günlük soğan-sarım kürü , bağışıklık sistemi hastalıkları, eklem ağrıları, diyabet gibi hastalıklara mucizevi bir biçimde etki ediyor. Peki 21 günlük soğan sarımsak kürü nasıl hazırlanıyor? Soğan sarımsak kürünün faydaları neler?

Yemek kültürümüzde önemli yere sahip olan , hemen her öğünde yediklerimizin başında geliyor. İçine soğan girmeyen yemek ise neredeyse yok.

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