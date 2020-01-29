  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Çanakkale'de 51 düzensiz göçmen yakalandı

'de 51 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'de 51 düzensiz göçmen yakalandı

29.01.2020, 12:54

'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla 'ın Midilli adasına geçmek isteyen 51 yabancı uyruklu gözetim altına alındı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından teslim edildi.

Ege Denizi'nin kuzeyinde devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ahmetçe burnu açıklarında bir grubun lastik botla ilerlediğini tespit etti.

"TCSG 28" bot komutanlığınca yapılan operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 38'i Suriye, ikisi Filistin, 11'i de Kongo uyruklu 51 kişi yakalandı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen yabancı uyruklulara burada giyecek ve yiyecek verildi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

AA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çanakkale'de 51 düzensiz göçmen yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN