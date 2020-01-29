Çocuğa zorla yemek yedirmeye calısmayın

Günümüzde yeme bozukluklarının ergenlik döneminde görülme sıklığı artıyor. Çok sayıda ciddi sağlık problemine yol açan yeme bozukluğuyla ilgili aileleri uyaran Prof. Dr. Müjgan Alikaşifoğlu yapılması ve yapılmaması gerekenleri anlattı

Dünya genelinde her 100 ergenden 1'inde yeme bozukluğu gelişiyor. Durumun bu noktaya gelmesinde ise 'Ne kadar zayıfsan o kadar güzelsin' şeklindeki güzellik kriterlerinin özellikle genç kızlar üzerinde önemli etkiler oluşturması rol oynuyor. Yeme bozukluğu karaciğerde yağlanmadan böbrek yetersizliğine, hipotansiyondan osteoporoza, adetlerin kesilmesinden kalpte ritim bozukluklarına kadar birçok ciddi sağlık problemlerine davetiye çıkarıyor, hatta yaşamı tehdit edebiliyor. Dolayısıyla erken dönemde tanınması ve tedavi edilmesi yaşamsal önem taşıyor. Acıbadem Altunizade Hastanesi Çocuk ve Adolesan Sağlığı Polikliniği'nden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Müjgan Alikaşifoğlu, tedavinin başarısında ebeveyn desteğinin de büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Prof. Dr. Alikaşifoğlu, anne babaların mutlaka kaçınmaları gereken 8 hatayı anlattı, önemli uyarılarda bulundu.

TEDAVİYE YÖNLENDİRİN

Tedaviden başarılı sonuç alınmasında ebeveynlerin yaklaşımı kilit rol üstleniyor. Doğru yaklaşımda bulunulmadığı takdirde uzun ve zahmetli olan tedavi süreci kesintiye uğrayabiliyor ya da başarısız olabiliyor. Ebeveynlerin kaçınmaları gereken davranışları anlatan Prof. Dr. Alikaşifoğlu, "Yeme bozukluğunda ergenlerin en büyük kaygıları kilo almak. Dolayısıyla ısrarla yemek yedirerek kilo aldırmaya çalışmayın, bunun yerine tedaviye yönlendirin. Suçlayıcı ya da yargılayıcı olmaktan kaçının. Görüntüsü hakkında olumlu da olsa yorum yapmayın. Yemek, kalori ve porsiyonlar hakkında konuşmayın. Yemek saatlerinde bir arada olmaya dikkat edin" diye konuştu.

YEME BOZUKLUGU HASTALIKLARI



YAKLAŞIM ÇOK ÖNEMLİ

Hastalığn tedavisi hem çocuğunuz hem de sizin için uzun soluklu ve iniş çıkışları olan bir süreç. Yeme bozukluklarının tedavisi bu alanda uzmanlaşmış, ergen sağlığıyla ilgilenen bir çocuk hekimi, ergen ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı, psikolog ile diyetisyenden oluşan uzman bir ekip tarafından yönetilmeli. Alikaşifoğlu, "Aşırı kilo kaybı, kusma ya da tıkınma nedeniyle gelişmiş yaşamsal bir riskin olup olmadığını saptamak ve varsa ortadan kaldırmak, tedavinin ilk adımını oluşturuyor. Yeme bozukluğu esas olarak psikiyatrik bir hastalık olduğu için tedavi sürecinde psikiyatrik değerlendirme ve psikoterapi desteği çok önem taşıyor" ifadelerini kullandı.



1- TIKANANA KADAR YEME

Tıkanırcasına yeme bozukluğu; 3 ay süresince haftada en az bir kez, telafi edici davranışlar olmaksızın alışılmışın dışında büyük porsiyonlar halinde yemek yeme ve bu duruma stres ile kontrol kaybı duygusunun eşlik etmesi olarak tanımlanıyor. Ergenlik döneminde görülme sıklığı kızlarda yaşla birlikte artarken, erkeklerde ise azalıyor. Obezite, sosyal ilişkilerde bozulma, depresif semptomlar, anksiyete, duygusal dalgalanmalar, madde bağımlılığı ve intihar eğilimi görülebiliyor.



2- BULİMİYA NEVROZA

Bulimiya nevroza için başlangıç geç ergenlik yılları (18-19). Aşırı yeme atakları ve kusmalar ön planda oluyor. Anoreksiya nevrozada olduğu gibi kilo almaya karşı korku ve beden algısında bozulma oluyor. Tıkınma tarzında yemek yerler, yemekleri bitince pişmanlık ve depresif duygular oluşur. Kilo almamak için çeşitli davranışlarda bulunurlar.



3- ANOREKSİYA NEVROZA

Anoreksiya nevroza, erken ergenlik döneminde (11-14 yaş) başlıyor. Zayıf bir bedene sahip olma arzusu, kilo almaktan aşırı korkma ve beden imgesinde bozukluk temel belirtilerini oluşturuyor.

Bazıları besin alımını ileri derecede azaltarak kilo kaybederken, bazıları da yoğun egzersiz yapıyor. Bazı gençler ise sıkı diyet uyguluyor, ara sıra kontrolü kaybederek tıkınırcasına yemek yiyor, ardından bu yediklerini kusarak çıkarıyor.