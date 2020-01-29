Denizli’nin yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun sis sebebiyle kara yollarında görüş mesafesi 50-60 metreye kadar düştü. Polis ve jandarma trafik ekipleri ise sis sebebiyle önlemlerini arttırdı.
Denizli - Antalya kara yolu, Denizli - Ankara kara yolunda ve yüksek kesimlerde bulunan ilçe kara yollarında sabah saatlerinde oluşan yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi 50-60 metreye kadar düştü. Vatandaşlar sosyal medya hesaplarından yola çıkacak sürücülere dikkatli olmaları uyarısında bulundu.
Polis ve jandarma trafik ekipleri ise sis sebebiyle önlemlerini arttırdı.
İHA
Denizli’de yoğun sis! Sürücülere kritik uyarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.