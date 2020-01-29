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’de yoğun sis! Sürücülere kritik uyarı

Denizli’de yoğun sis! Sürücülere kritik uyarı

29.01.2020, 11:02

’nin yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun sis sebebiyle kara yollarında görüş mesafesi 50-60 metreye kadar düştü. Polis ve jandarma trafik ekipleri ise sis sebebiyle önlemlerini arttırdı.

Denizli - Antalya kara yolu, Denizli - Ankara kara yolunda ve yüksek kesimlerde bulunan ilçe kara yollarında sabah saatlerinde oluşan yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi 50-60 metreye kadar düştü. Vatandaşlar sosyal medya hesaplarından yola çıkacak sürücülere dikkatli olmaları uyarısında bulundu.


Polis ve jandarma trafik ekipleri ise sis sebebiyle önlemlerini arttırdı.

İHA

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