Denizli’de yoğun sis! Sürücülere kritik uyarı

Denizli’nin yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun sis sebebiyle kara yollarında görüş mesafesi 50-60 metreye kadar düştü. Polis ve jandarma trafik ekipleri ise sis sebebiyle önlemlerini arttırdı.

Denizli - Antalya kara yolu, Denizli - Ankara kara yolunda ve yüksek kesimlerde bulunan ilçe kara yollarında sabah saatlerinde oluşan yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi 50-60 metreye kadar düştü. Vatandaşlar sosyal medya hesaplarından yola çıkacak sürücülere dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Polis ve jandarma trafik ekipleri ise sis sebebiyle önlemlerini arttırdı. İHA