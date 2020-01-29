Enginar kilo verme sürecini hızlandırıyor

Ege sofralarının vazgeçilmez sebzelerinden biri olan enginar, sağlıklı beslenmek ve rutin bir sebze ya da baklagillerin dışına çıkabilmek için muhteşem bir alternatiftir. Enginar C ve K vitamini açısından oldukça zengindir. Aynı zamanda da vücudunuzun ihtiyaç duyduğu magnezyum, çinko, potasyum, demir, kalsiyum ve lifin de önemli bir miktarını enginardan sağlayabilirsiniz. Kilo verme sürecini hızlandırmasıyla bilinen enginar, aynı zamanda karaciğeri temizler ve mideyi korur.