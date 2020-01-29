Koronavirüs nasıl bulaşır? Alınması gereken önlemler nelerdir?

Sağlık Bakanlığı hastalığın öksürük, hapşırma, gülme ile saçılan damlacıklar yoluyla bulaştığını; ateş, öksürük, zatürre, ağır solunumla seyrettiğini; olası bir vakada yakın temasta bulunanların da 14 gün takibe alınacağını açıkladı

Sağlık Bakanlığı, tüm dünyayı alarma geçiren yeni tip koronavirüs hakkında, vatandaşları ve sağlık çalışanlarını bilgilendiren bir rehber yayımladı. '2019- nCoV Rehberi'nde, hastalığın belirtileri, bulaşma yolları ve olası vakalarda yapılması gerekenler ayrıntılarıyla anlatıldı. Hastalığın insandan insana bulaşabileceği, bulaşma yolunun damlacık (öksürme, hapşırma, gülme ile ortama saçılan damlacıklar) yoluyla olduğu tespitine yer verilen rehberde, enfeksiyonun yaygın belirtilerinin ateş, öksürük daha ciddi vakalarda ise zatürre ve ağır akut solunum yolu enfeksiyonuyla seyrettiği belirtildi.



HER GÜN TELEFONLA ARANACAKLAR

Rehberde, olası vaka tanımlandığı anda ilgili sağlık kuruluşlarının vakayı en hızlı şekilde İl Sağlık Müdürlüğü'ne 'Bulaşıcı Hastalıklar Bildirim Mekanizması' kapsamında, U07.3 ICD 10 tanı kodu kullanarak bildirmeleri istendi. Kesin veya olası 2019-nCoV enfeksiyonu olan bir kişi ile damlacık enfeksiyonuna maruz kalanlar ise İl Sağlık müdürlüklerince son temastan itibaren 14 gün boyunca izlenecek. Bu kişilerin ateş, öksürük, solunum sıkıntısı, titreme, ağrı, ishal, mide bulantısı ve burun akıntısı durumları telefonla günlük olarak sorulacak.



GİDİLECEK HASTANELER

2019-nCoV hastalığı ile ilgili hastaların başvuracağı hastaneler: Adana Şehir, Ankara Eğitim, Ankara Şehir, Antalya Eğitim, Bursa Şehir, Bursa Yüksek İhtisas, Diyarbakır Gazi Yaşargil, Elazığ Fethi Sekin, Erzurum Bölge, Eskişehir Şehir, Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim, Isparta Şehir, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim, İstanbul Haseki, Bakırköy Dr. Sadi Konuk, İstanbul Eğitim, İzmir Tepecik Eğitim, İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları, Kayseri Şehir, Malatya Eğitim, Sakarya Eğitim, Samsun Eğitim, Trabzon Kanuni Eğitim, Van Eğitim ve Yozgat Şehir.



KARGO ILE BULAŞMAZ

Virüsün hastalığın ortaya çıktığı Çin'den gelen kargolarla bulaşıp bulaşmayacağı merak konusu oldu. Uzmanlar, virüslerin aktivitelerini insan ya da hayvanların canlı hücreleri içinde sürdürebileceğini, kuru ortamlarda etkisini yitireceğini ve nesnelerin üzerinde yaşayamayacaklarını dile getirdi. Enfekte bir insandan cansız eşyaya geçse bile virüsün birkaç saatte aktivitesini yitireceğini vurgulayan uzmanlar, kargo ya da başka eşyalarla virüsün bulaşma ihtimali olmadığını aktardı.



ÇIN'DE ÖLÜ SAYISI 106'YA ÇIKTI

Çin'de Koronavirüs yüzünden ölenlerin sayısının 106'ya çıktığı, vaka sayısının ise 5 bini geçtiği öğrenildi. Hastalığın görüldüğü ülkeler ve saptanan hasta sayıları ise şöyle: Tayvan (5), Tayland (8), Avustralya (5), Malezya (4), Singapur (4), Fransa (3), Japonya (3), Güney Kore (3), ABD (5), Vietnam (2), Kanada (1) ve Nepal (1).