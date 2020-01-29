Kütahya'da kavgaya karıştığı iddiasıyla aranan E.A., kullandığı otomobil ile kaçmak isterken kendisini takip eden polis aracına çarptı. Bir polisin yaralandığı kazanın ardından gözaltına alınan E.A., 1.21 promil alkollü çıktı.
Olay, saat 02.00 sıralarında Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yaşandı. İkbal Sokak üzerinde kavga ihbarı alan polis ekipleri, olay yerine gitti. Kavgaya karışan E.A.'nın 43 AAF 871 plakalı otomobil ile kaçtığı tespit edildi.
Kütahya'da 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü kaçmak istediği araca çarptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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