  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Kütahya'da 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü kaçmak istediği araca çarptı

'da 'dur' ihtarına uymayan kaçmak istediği araca çarptı

Kütahya'da 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü kaçmak istediği araca çarptı

29.01.2020, 12:15

'da kavgaya karıştığı iddiasıyla aranan E.A., kullandığı otomobil ile kaçmak isterken kendisini takip eden çarptı. Bir polisin yaralandığı kazanın ardından gözaltına alınan E.A., 1.21 promil alkollü çıktı.

Olay, saat 02.00 sıralarında Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yaşandı. İkbal Sokak üzerinde kavga ihbarı alan polis ekipleri, olay yerine gitti. Kavgaya karışan E.A.'nın 43 AAF 871 plakalı otomobil ile kaçtığı tespit edildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kütahya'da 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü kaçmak istediği araca çarptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN