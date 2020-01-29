Romatizmadan korunmak için 8 altın öneri

Romatizmal hastalıklardan korunmak için neler yapılmalı? Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Uz. Dr. Tacettin Mirzaoğlu, romatizmal hastalıklar ve korunma yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Kas iskelet sistemini ilgilendiren tüm ağrılı durumlara romatizmal hastalıklar deniyor. Hastanın yaşam kalitesini düşürüyor ve hayatını da olumsuz etkiliyor. Romatizmal hastalıklar, özellikle kış aylarında soğuk nedeniyle belirginleşiyor. Alınacak önlemler ile hastalığın etkileri kontrol altına alınabiliyor. Memorial Diyarbakır Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü'nden Uz. Dr. Tacettin Mirzaoğlu, romatizmal hastalıklar ve korunma yöntemleri hakkında bilgi verdi.

FARKLI TÜRLERİ VAR

Romatizmal hastalıklarda; deri ve tırnaklar, göz, solunum sistemi, böbrekler, karaciğer, kalp ve damarlar, sinir sistemi ve midebağırsak sistemi de yoğun olarak etkilenmekte. Osteoartrit, romatoid atrit, raynoud hastalığı, ankilozan spondilit, sistemik lupus eritematozus gibi farklı türleri vardır. Kışın artan ağrıların tedavisinin hastalığa göre değiştiğini belirten Mirzaoğlu, "Eğer ağrının nedeni kireçlenme ise ağrı kontrol altına alınabilir. Ağır romatizmal hastalıklarda ise ilaç tedavisi önceliklidir. Ağrıların ayırımını bir fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı yapabilir. Bu gibi şikayetleri olan hastalar doktora başvurmalıdır. Bilinçsizce ilaç kullanılmamalıdır" dedi.

NELER YAPILMALI?

✔ Soğuk havalarda dışarıya çıkarken el ve boyun eklemlerini koruyun.

✔ Aşırı kiloluysanız mutlaka kilo verin, bunun için uzman desteği alın.

✔ Balık, ısırgan otu, yumurta gibi besinler tüketin. Ceviz, keten tohumu, semizotu ve zeytinyağı da faydalı.

✔ Günde ortalama 2,5 litre su tüketin.

✔ Sigaradan ve sigara içilen ortamlardan kaçının.

✔ Vitamin D düzeyi düşükse mutlaka takviye alın.

✔ Uyku düzeninize dikkat edin.