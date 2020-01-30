Akdeniz'de 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi! AFAD son depremler listesinde Akdeniz'deki depremin 5.5 şiddetinde olduğunu açıkladı. AFAD tarafından yapılan resmi açıklamada depremin şiddetinin 5.5 olduğu, derinliğinin 12.11 km olduğunu Marmaris ve Muğla'da oldukça yüksek bir şekilde hissedildiğini ifade edildi. Deprem İzmir, Muğla, Marmaris ve Bodrum'da da hissedildiği belirtildi.
AFAD son depremler listesinde Akdeniz'deki depremin 5.5 şiddetinde olduğunu açıkladı. AFAD tarafından yapılan resmi açıklamada depremin şiddetinin 5.5 olduğu, derinliğinin 12.11 km olduğunu Marmaris ve Muğla'da oldukça yüksek bir şekilde hissedildiğini ifade edildi. Deprem aynı zamanda Yunanistan'da da hissedildi.
Deprem İzmir, Muğla, Marmaris ve Bodrum'da da hissedildiği belirtildi.
Akdeniz'de büyük deprem! Ege illerinde de hissedildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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