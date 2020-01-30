Çanakkale Ezine'de şüpheli cinayet! Bakıcı tutuklandı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bakımından sorumlu olduğu yaşlı kişi Mahmut Tosun'un evinde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Teknik ve fiziki takibin ardından bakıcı H.Y'nin de aralarında olduğu 7 kişiyi gözaltına almıştı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bakımından sorumlu olduğu yaşlı kişinin evinde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Polis ekiplerince yakalanan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.