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Ezine'de ! Bakıcı tutuklandı

Çanakkale Ezine'de şüpheli cinayet! Bakıcı tutuklandı

30.01.2020, 11:34

'nin Ezine ilçesinde bakımından sorumlu olduğu yaşlı kişi 'un evinde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Teknik ve fiziki takibin ardından bakıcı H.Y'nin de aralarında olduğu 7 kişiyi gözaltına almıştı.

'nin Ezine ilçesinde bakımından sorumlu olduğu yaşlı kişinin evinde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Polis ekiplerince yakalanan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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