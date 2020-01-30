Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bakımından sorumlu olduğu yaşlı kişi Mahmut Tosun'un evinde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Teknik ve fiziki takibin ardından bakıcı H.Y'nin de aralarında olduğu 7 kişiyi gözaltına almıştı.
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bakımından sorumlu olduğu yaşlı kişinin evinde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Polis ekiplerince yakalanan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Çanakkale Ezine'de şüpheli cinayet! Bakıcı tutuklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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