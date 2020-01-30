Çevredekiler feryatları duyup koştu! İnşaat içinden geçerken...

Manisa'nın Selendi ilçesinde, inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen tütün eksperi Turgut Coşkun (59) ağır yaralandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
İzmir'den işi gereği Manisa'nın Selendi ilçesine gelen Turgut Coşkun, saat 13.30 sıralarında, Atatürk Caddesi'ndeki 5 katlı inşaatın birinci katından asansör boşluğuna düştü.
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