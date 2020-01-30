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Çevredekiler feryatları duyup koştu! İnşaat içinden geçerken...

Çevredekiler feryatları duyup koştu! İnşaat içinden geçerken...

30.01.2020, 16:20 Güncelleme Tarihi: 30.01.2020,16:21

'nın Selendi ilçesinde, inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen tütün eksperi (59) ağır yaralandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

'den işi gereği 'nın Selendi ilçesine gelen , saat 13.30 sıralarında, Atatürk Caddesi'ndeki 5 katlı inşaatın birinci katından asansör boşluğuna düştü.

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