  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > İzmir'de büyük operasyon! Cinsel içerikli binlerce kaçak ilaç ele geçirildi

'de büyük ! içerikli binlerce ele geçirildi

İzmir'de büyük operasyon! Cinsel içerikli binlerce kaçak ilaç ele geçirildi

30.01.2020, 09:17

'de, polis ekiplerince düzenlenen, son yılların en geniş kapsamlı içerikli ürün operasyonunda 220 bin 991 hap, 57 bin 285 geciktirici jel ve yaklaşık 350 bin performans artırıcı hap elde etmeye yarayan 16 kilogram sildenafil ham maddesi ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Emtia Büro Amirliği ekipleri, Gıda Çarşısı içindeki depoda, içerikli ürünler bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de büyük operasyon! Cinsel içerikli binlerce kaçak ilaç ele geçirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN