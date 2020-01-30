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'de trafik kazası! 22 yaşındaki hayatını kaybetti

İzmir'de trafik kazası! 22 yaşındaki Efe Teldemir hayatını kaybetti

30.01.2020, 13:16 Güncelleme Tarihi: 30.01.2020,13:53

'in Urla ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Bazı görgü tanıkları, sürücünün ve hatalı sollama yaparak ilerlediğini ileri sürdü.

İzmir'in Urla ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

İzmir'de trafik kazası! 22 yaşındaki Efe Teldemir hayatını kaybetti! İşte kaza yeri görüntüleri

Efe Teldemir yönetimindeki, 35 AHN 363 plakalı otomobil, İzmir-Urla kara yolu Kalabak mevkisinde kontrolden çıkarak kaldırıma, ardından elektrik direğine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, araçta sıkışan Teldemir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Bazı görgü tanıkları, sürücünün aşırı hız ve hatalı sollama yaparak ilerlediğini ileri sürdü.

AA

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