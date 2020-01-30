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'da otele operasyonu! Çok sayıda ele geçirildi

Muğla'da otele sahte içki operasyonu! Çok sayıda ele geçirildi

30.01.2020, 09:33

'nın ilçesinde otele düzenlenen operasyonda 7 bin şişe ele geçirildi. Operasyonda S.C. ve M.K. gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otele düzenlenen operasyonda 7 bin şişe sahte içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçedeki bir otelde sahte içki depolandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde otelde yapılan aramada 7 bin bin şişe sahte içki bulundu.

Operasyonda S.C. ve M.K. gözaltına alındı.

AA

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