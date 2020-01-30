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Rus askeri gemileri 'ndan geçti

Rus askeri gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

30.01.2020, 15:54 Güncelleme Tarihi: 30.01.2020,16:31

Rus donanmasına ait bir askeri gemi ile römorkör, 'ndan geçti. Boğaz geçişi sırasında botunun refakat ettiği askeri gemi ve römorkör, 'ne doğru yol aldı.

Rus donanmasına ait bir askeri gemi ile römorkör, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Rus askeri gemileri Çanakkale Boğazı’ndan peş peşe geçti

Ege Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rusya'nın Karadeniz filosunda görevli 770 borda numaralı açık deniz mayın tarama gemisi "Valentin Pikul" ile MB-304 borda numaralı askeri römorkör saat 13.20 sıralarında Çanakkale önlerine geldi.

Boğaz geçişi sırasında Sahil Güvenlik botunun refakat ettiği askeri gemi ve römorkör, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

AA

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