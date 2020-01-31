Biri kocasını diğeri sevgilisini öldürdü

Konya’da 2 çocuk annesi Saliha Ö. evli sevgilisi Sadık Akman’ı tren garının tuvaletinde vurdu. Yozgat’ta ise Hazal Y, 10 yıllık eşi Ekrem Y’yi kendisini aldattığı gerekçesiyle bıçaklayıp öldürdü

Konya ve Yozgat'ta iki kadın katil oldu. Biri kendisini tehdit eden sevgilisini diğeri ise aldattığını düşündüğü kocasını öldürdü. Konya'nın Çumra ilçesinde, 2 çocuk annesi Saliha Ö. (26), evli sevgilisi Sadık Akman'ı (34) ilişkilerini eşine söylemekle tehdit ettiği iddiasıyla tren garının tuvaletinde tabancayla vurarak öldürdü. Saliha Ö. Çumra Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu.

'TUVALETTE BULUŞTUK'

Saliha Ö'nün polise verdiği ilk ifadesinde, "Sadık Akman ile bir süredir ilişkimiz vardı. Beni ilişkimizi eşime söylemekle tehdit ediyordu. Tren garının oradaki tuvalette buluştuk. Tartışmaya başladık. Beni yine tehdit edince Sadık Akman'ı vurdum" dediği öğrenildi. Saliha Ö. adliyeye sevk edildi.

TARTIŞMA YAŞANDI

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde ise 2 çocuk annesi Hazal Y. (28), 10 yıllık eşi Ekrem Y'yi (33) kendisini aldattığı iddiasıyla bıçaklayarak öldürdü. Olay, Ahmetefendi Mahallesi'nde meydana geldi. Hazal Y. kendisini aldattığı iddiasıyla eşi Ekrem Y. ile tartışmaya başladı. ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Tartışma sonrası Hazal Y. 2 çocuğunu alıp evden ayrılmak istedi. Ekrem Y. ise buna izin vermedi. Bunun üzerine çift arasında bir kez daha çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada Hazal Y. 10 yıllık eşi Ekrem Y'yi bıçakladı. Eve giren sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Ekrem Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerince gözaltına alınan Hazal Y. adliyeye sevk edildi.