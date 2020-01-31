Çanakkale'de 33 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 33 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 33 düzensiz göçmen yakalandı.
Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocaköy köyü Kuruçeşme mevkisindeki zeytinlikte Afganistan uyruklu 33 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
AA
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